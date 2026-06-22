俳優・北川景子（39）の夫でミュージシャン・タレントのDAIGO（48）が21日、自身のインスタグラムを更新。長女（5）からもらった“父の日ギフト”を披露した。【写真】「遺伝ってすごい」「かわいいプレゼント」娘にもらった“父の日ギフト”披露のDAIGODAIGOは「今日は父の日」と書き出すと、「娘がビー玉を三つくれました」と紹介。「サンキュー！3球!!」とダジャレ交じりにマリンブルーの模様が入った3つのビー玉を写真でシ