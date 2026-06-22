NPB(日本野球機構)は22日、7月28日と29日に行われるプロ野球オールスターゲームのファン投票の第21回中間発表を行いました。外野手部門では2位と3位が入れ替わりました。3位だった中日の細川成也選手が前回の中間発表から約3万2000票増やし2位に浮上。3位となったヤクルトの増田珠選手を361票上回りました。また先発部門にも動きがあり、中日の金丸夢斗投手が阪神の才木浩人投手を抜き3位となりました。ファン投票は6月28日が投票