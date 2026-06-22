俳優の藤原紀香（54）が21日、自身のインスタグラムを更新。父との親子2ショットを公開した。【写真】「素敵なお父様」実父とのほほ笑ましい2ショットを公開した藤原紀香“父の日”のこの日、「朝から写真を見ていました」と父との思い出を振り返った藤原は、「私が司会を務めた演歌の祭典へ、演歌好きの父を招待した日」の写真をアップ。照れくさそうに笑顔を浮かべる父に藤原が寄り添う、ほほ笑ましい親子の姿が写し出されて