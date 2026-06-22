NPB(日本野球機構)は22日、7月28日と29日に行われるプロ野球オールスターゲームのファン投票の第21回中間発表を行いました。パ・リーグでは遊撃手部門がデッドヒート。発表ごとに首位が入れ替わる展開となっていますが、今回の発表で日本ハム・水野達稀選手が再び首位に躍り出ました。2位のロッテ・友杉篤輝選手との差は1万票ほど。投票締め切りまで1週間を切る中、1位争いに注目です。ここまでのパ・リーグでの得票数1位は外野手