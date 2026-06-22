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◇出場選手登録【楽天】西垣雅矢投手、日当直喜投手（いずれも中継ぎ強化）【西武】平良海馬投手（先発要員）◇同抹消【ソフトバンク】木村光投手（再調整）【日本ハム】柴田獅子投手（再調整）【楽天】宋家豪投手、鈴木翔天投手（いずれも再調整）【西武】山村崇嘉内野手（再調整）【阪神】伏見寅威捕手、嶋村麟士朗捕手（いずれも再調整）【DeNA】加藤響内野手（再調整）【巨人】森田駿哉投手（再調整）【ヤクルト】モイセエ