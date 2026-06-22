ももいろクローバーＺの佐々木彩夏が、３０歳を迎えた記念に初の単独写真集「ぺろり」（ＳＤＰ）を１０月８日にリリースする。これまでもメンバーたちは３０歳の節目にソロ写真集を発売しており、満を持して最年少がテーマにしたのは「食」。食べることが大好きなあーりんが、自身のファン・プニノフに向けて、思い出の一皿に辿り着くまでの景色や記憶、人とのつながりを辿る“食旅”として構成されている。本人が慣れ親しん