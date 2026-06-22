巡航ミサイル「トマホーク」を発射するミサイル駆逐艦トーマス・ハドナー＝3月1日/U.S. Navy/Reuters（CNN）米シンクタンク、戦略国際問題研究所（CSIS）が近く公表する分析の暫定値によると、米国防総省がイラン戦争で負担した費用は約400億ドル（約6兆5000億円）に上る。CSISの上級顧問マーク・カンシアン氏がCNNに語ったところによると、この数字には弾薬や、破壊された装備、基地が受けた損傷に対する費用が含まれるが、同省の