亀梨和也（40）が、21日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜午後10時）に出演。山下智久（41）から、昔と比べて変わったところについて語られた。番組は山下にアンケートを行い「40歳になった亀梨さん、昔と比べて変わったところは？」という質問をした。山下は「情熱を持って1つの仕事に打ち込む姿勢は昔から全く変わっていませんが、むしろその温度はさらに高くなっているように感じます。一方で少し丸くなった部分も