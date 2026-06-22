サッカーの元日本FW城彰二氏（51）が、2026年6月21日にユーチューブを更新し、日本代表MF佐野海舟（マインツ、25）について「間違いなくビッグクラブに行く」と太鼓判を押した。 日本代表W杯最多となる4点目をアシストワールドカップ（W杯）北中米大会グループF第2節が2026年6月21日、メキシコ・モンテレイで行われ、日本代表（FIFAランキング18位）が、チュニジア代表（同45位）を4−0で破った。 第1節（15日）のオランダ戦に続い