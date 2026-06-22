複数の英メディアが、スターマー英首相は早ければきょう２２日にも辞任を表明するとの見通しを報じている。５月に行われた英地方選挙でスターマー首相率いる労働党が大敗して以来、スターマー首相に対する辞任圧力が高まっている。スターマー英首相が実際にきょう辞任を表明するようであれば、英政治不安が強まり、ポンドが売られる可能性がある。 このあとの海外市場で