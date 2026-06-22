テレビ朝日系のスーパー戦隊シリーズで長くスーツアクターを務めたアクション俳優の清家利一（せいけ・りいち）さんが１７日に亡くなったことが２２日、所属事務所・ジャパンアクションエンタープライズから発表された。５９歳だった。葬儀は遺族の意向で２０日に執り行われたという。事務所はＸで「弊社所属俳優１４期、清家利一につきまして、２０２６年６月１７日逝去いたしました」と報告。「皆様方の生前のご厚情に心より