中国商務部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京6月22日】中国商務部は22日、Aveoxなど米国の10事業体を輸出規制対象リストに追加したと発表した。輸出管理法、両用品目輸出管理条例などの法律・法規に基づく措置で、国の安全と利益を守り、拡散防止などの国際義務を果たすためとしている。商務部の報道官は、米政府が中国企業をいわゆる「中国軍事企業リスト」に追加したという悪質な行為に対応するものだと説明。Aveox