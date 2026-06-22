北海道留萌（るもい）市の女子高校生（当時１７歳）を旭川市郊外の橋から転落させて殺害したとして、殺人と不同意わいせつ致死、監禁の罪に問われた同市の無職内田梨瑚（りこ）被告（２３）の裁判員裁判で、旭川地裁（田中結花裁判長）は２２日、求刑通り懲役２７年の判決を言い渡した。判決によると、内田被告は２０２４年４月１８日夜〜１９日未明、自身が写った画像をＳＮＳに無断転載したことを巡ってトラブルになった女子