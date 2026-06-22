サッカー元日本代表でタレントの武田修宏（59）が22日、日本テレビ系「情報ライブミヤネ屋」（月〜金曜後1・55）に生出演し、20日（日本時間21日）のFIFAワールドカップ（W杯）でチュニジアに4−0と大勝した日本代表の森保一監督からのメッセージを紹介した。日本は前半4分、MF鎌田大地がゴール前で、左クロスを左足バックヒールで流し込む技ありゴールで先制。同31分には、FW上田綺世の今大会初ゴールが飛び出し、2点リード