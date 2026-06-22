俳優の森崎ウィン（35）が22日までに自身のインスタグラムを更新。歌手の北島三郎（89）とのツーショットを公開し、注目を集めている。「演劇・歌謡界のレジェンド！！サブちゃんこと、北島三郎さんにお会いできました！！！」と報告。握手する2ショットを公開した。「震えましたね！お会いできて光栄です」と振り返り、「MUSICAWARDSJAPAN」の公式アカウントを添えた。フォロワーからは「素晴らしい」「すてきな2ショ