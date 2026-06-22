警察官をかたり「口座の調査」などと偽って資産をだまし取る「ニセ警察詐欺」で、高齢者らに現金の代わりに金地金（金塊）を用意させる手口が後を絶たない。金の価格高騰や持ち運びやすさが背景にあるとみられ、警察は警戒を続けている。（丸山滉一、木村雄二）京都市内の８０歳代女性宅に、警視庁の警察官を名乗る人物から電話があったのは昨年１１月だった。「資金洗浄事件を捜査している。あなたに逮捕状が出ている」という