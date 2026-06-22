アルピニスト野口健氏の長女・野口絵子さん（22）が、22日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。初登山での経験を振り返った。幼い頃から父とともに山や自然に親しみ、今では6000メートル級の山を3つも制覇した絵子さん。中学は英国、高校はニュージーランドの全寮制の学校で過ごし、今年1月には第58回ミス日本グランプリにも輝いた。初登山は8歳の時。当時東京に住んでおり、父の「雪を見たいか