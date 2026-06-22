サッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会で、日本代表を戦術面でサポートする学生たちがいる。対戦相手の特徴などを調べる筑波大蹴球（しゅうきゅう）部の「分析部隊」だ。２０年以上にわたって日本代表を陰で支えてきており、今回も「日本の勝利に貢献したい」と意気込む。（つくば支局吉村悠）「ここは裏から抜け出している」「ゴール前で止まってボールを待っているな」。１８日、蹴球部の部室では情報学群情報