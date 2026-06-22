2024年に北海道・旭川市の橋から女子高校生を転落させ殺害した罪などに問われている内田梨瑚被告（23）に対し、旭川地裁は求刑通り懲役27年の判決を言い渡した。内田被告は旭川市で2024年、女子高校生を監禁し全裸にした上、橋から落として殺害した罪に問われている。これまでの裁判で、内田被告は「殺意はなく、橋から落下させていない」と殺人の罪などを否認していた。一方検察側は、橋から突き落とす行為がなかったとしても、直