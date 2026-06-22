旭川地裁は22日、女子高校生を橋から転落させ殺害した罪などに問われた内田梨瑚被告（23）に、懲役27年の判決を言い渡しました。内田被告は殺人と不同意わいせつ致死、監禁の3つの罪に問われていて、起訴状などによりますと、2024年年4月、旭川市の神居大橋で留萌市に住む女子高校生（17）を全裸にしたほか、橋の欄干に座らせ「落ちろ」「死ねや」と言うなどして、川に落とし殺害したとされていました。裁判の争点は、殺人の実行行