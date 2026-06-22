女優の北香那（28）が、21日放送のフジテレビ系「突然ですが占ってもいいですか？」（日曜深夜）にゲスト出演。台本の覚え方を明かし、共演者を驚かせた。占師の彌彌告さんが北について占い、水星が入っている位置から「自分とコミュニケーションする。自問自答、一人説法をする」と指摘。すると北は「そうです〜！常に『今日の何々大丈夫だったかな』『私こうだったっけ？』『こうしちゃったけど、どうだったんだろう？』ってこ