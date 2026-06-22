マクドナルドは、年間を通して人気商品をお得な価格で提供する「トクニナルド」キャンペーンの第4弾として、2026年6月22日から7月3日までの12日間限定で、「マックフライポテト」のMサイズ・Lサイズを特別価格250円で販売しています。サッカー観戦のお供にも 今回のキャンペーンでは、MサイズとLサイズの「マックフライポテト」が、どちらも250円の特別価格になります。通常価格に比べて、Mサイズは100円引き、Lサイズは150円引き