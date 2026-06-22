衣料品店のポイント情報を使い、ジャンパーやスニーカーなど14点・あわせて12万円余りをだまし取った詐欺の疑いで、岡山県笠岡市のベトナム国籍の女（28）が、きょう（22日）逮捕されました。 不正にポイントを入手し、決済時に使用か 警察によりますと、女は不正に入手した複数の顧客のポイント情報を使い、商品をだまし取ろうと考え、2025年11月30日、倉敷市のショッピングモールにある2つの衣料品店