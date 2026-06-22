午後３時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は７７２、値下がり銘柄数は７３７、変わらずは４６銘柄だった。業種別では３３業種中２１業種が上昇。値上がり上位に非鉄金属、ガラス・土石、電気機器、銀行など。値下がりで目立つのは不動産、パルプ・紙、鉱業など。 出所：MINKABU PRESS