サンコーは、上下に2枚のディスプレーを配置した新製品「15.6インチ上下2画面拡張デュアルモニター 4K」を6月19日に発売した。15.6インチの4Kパネルを縦に2枚並べた構造が特徴。1台でデュアルモニター環境を構築できるため、作業効率が大幅に向上する。価格は6万9800円。●上下配置で省スペースを実現一般的なデュアルモニターは横に並べるケースが多いが、15.6インチ上下2画面拡張デュアルモニター 4Kは上下配置を採用。デス