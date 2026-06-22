「こんなものは何のためにもならない」。48チームに拡大されたワールドカップに対し、痛烈な批判が飛び出した。フランスメディア『RMC Sport』は、サッカー番組『After Foot』に出演する人気論説員ダニエル・リオロ氏が、北中米大会の現行フォーマットを激しく非難したと報じた。日曜日に放送された同番組で、リオロ氏はスペイン対サウジアラビア、ウルグアイ対カーボベルデといった対戦カードに触れ、小国にも門戸を広げたと