22日15時現在の日経平均株価は前週末比1124.14円（1.58％）高の7万2374.20円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は772、値下がりは737、変わらずは46。 日経平均プラス寄与度トップは東エレク で、日経平均を208.17円押し上げている。次いでフジクラ が201.13円、アドテスト が142.40円、イビデン が122.69円、ＳＢＧ が105.39円と続く。 マイナス寄与度は119.87円の押し下げでファストリ がトップ。以下、太陽誘電