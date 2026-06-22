2026年6月22日、韓国メディア・韓国経済は、ワールドカップ（W杯）北中米大会の日本対チュニジア戦で日本サポーター席に旭日旗が掲げられている様子が中継映像に映り、韓国で論争となっていると伝えた。記事によると、問題となったのは21日（日本時間）、メキシコ・モンテレイで行われたグループF第2戦。試合中、観客席の一部に複数の旭日旗が確認された。これを受け、聖信女子大学校の徐坰徳（ソ・ギョンドク）教授は自身の