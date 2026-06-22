気象庁によりますと、非常に強い台風7号はフィリピンの東の海上を進んでいます。今後は発達しながら北寄りに進路を変え、週後半にかけて沖縄や奄美地方に接近する見込みとなっています。今後の進路や最新の情報に十分注意が必要です。 【写真を見る】【台風情報】“非常に強い”台風7号（メーカラー）23日には『最大瞬間風速は70ｍ』の見込み…週後半に沖縄・奄美に接近か今後の進路や暴風に厳重な警戒を【雨と風最