去年8月から今年3月にかけ、大阪府下で「出店荒らし」などを繰り返したとして大阪府警は22日、58歳の男を逮捕・送検したと発表しました。 窃盗などの疑いで逮捕・送検されたのは大阪府門真市の元派遣社員、白石直幸容疑者（58）です。 警察によりますと、白石容疑者は去年8月下旬から今年3月中旬にかけて、店舗に忍び込んでカネなどを盗む「出店荒らし」などを大阪府下で繰り返していた疑いが持たれています。 狙われた店は焼き