親子2代で大会最重量の巨漢選手に快勝――。体重無差別で日本一を争う全日本女子柔道選手権（4月、横浜武道館）で、57kg級の古賀ひより（25、パーク24）が3位に入賞した。父はバルセロナ五輪男子柔道71kg級（現73kg級）金メダリストの故・稔彦さん（2021年死去、53歳）。「平成の三四郎」と呼ばれた父も、1990年の男子全日本選手権で準優勝。父娘そろって、大舞台で重量級を打ち破り、「柔よく剛を制す」の神髄を披露して会場を沸