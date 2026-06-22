流通の目詰まりが指摘される塗料用シンナーの不足に対応するため、シンナーのメーカーからの「直接販売ルート」が立ち上げられました。千葉県柏市の物流倉庫に到着したのは、塗料用シンナー720缶です。このシンナーは、政府があすから受付を開始する「直接販売ルート」で1缶、税込み1万3500円で販売される予定です。石油関連製品のシンナーは工務店などが卸から入手できない「目詰まり」の状態が続いていて、政府は、メーカーが卸