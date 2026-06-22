タレントの堀ちえみが21日に自身のアメブロを更新。北海道からの帰路での食事や、父の日に夫・尼子勝紀さんがプレゼントを受け取ったことを報告した。【映像】ピンク髪の“印象ガラリ”な堀ちえみこの日、堀は羽田空港に到着したことを明かし「そのまま羽田空港で。夕飯をいただくことにしました」と説明。「少し並んで、ロイホへ」とファミリーレストラン『ロイヤルホスト』を訪れたことを報告し「ロイホのビーフシチューって