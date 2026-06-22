東京・北区の小学校で児童ら11人が重軽傷を負った火事で、火元の音楽準備室から見つかった電気ストーブはコンセントが差し込まれたままだったとみられることがわかりました。この火事は19日に北区の滝野川第三小学校で発生し、児童ら合わせて11人が重軽傷を負ったものです。その後の捜査関係者への取材で、火元となった音楽準備室から見つかった電気ストーブはコンセントが差し込まれたままだったとみられることが新たにわかりまし