各社が趣向を凝らして展開しているプライベートブランド(PB)商品。近年は品質の高い商品も増えているが、中には「本当においしいの?」と思ってしまう商品もある。その一つが、ホームセンターのカインズがPB商品として出しているカップ麺。ホムセンのカップ麺……なんとなく想像がつかないが、実食レビューしてみる。○母「今カインズに来てんだけど……」母からの着電はいつも突然である。福島に住む母は、買い物に行く先々から東