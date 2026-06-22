6月21日（日本時間）、サッカーFIFAワールドカップ2026（W杯）北中米大会1次リーグの日本対チュニジア戦がおこなわれ、日本が4対0で圧勝し、異様な熱気に包まれた。女優の井桁弘恵はキャスターとして現地で観戦した模様をリポートしたが、その内容に不満が寄せられているようだ。13時にキックオフされた日本対チュニジア戦の模様は、日本テレビで生放送された。「解説を本田圭佑さんが務め、試合会場であるメキシコのスタジオ