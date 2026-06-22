6月21日、タレントでテレビプロデューサーのデーブ・スペクターがXを更新し、開催中のサッカー・ワールドカップ北中米大会について触れた。《ワールドカップはいつもお祭りですが、今回は特に盛り上がってるのはWBCの独占配信への腹いせ》と皮肉を綴った後、《みんなが観られるから一体感。配信サービスは好きで否定しないが、権利を決める方はもう少し自覚してください》とし、実質的な名指しといえるNetflixに苦言を呈した。最