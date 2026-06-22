6月12日からスタートした2026年FIFAワールドカップ（北中米W杯）。6月22日、試合を配信しているスポーツ専門の動画ストリーミングサービス「DAZN」に、アイドルグループ「なにわ男子」の長尾謙杜（けんと）が出演した。しかし、彼の近影に世間は騒然となっているようだ。「DAZNでは全104試合のライブ配信をおこなっていて、日本対チュニジア戦の解説として日本サッカー界のレジェンドである遠藤保仁（やすひと）氏や楢崎正剛（な