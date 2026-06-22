スターバックスは6月24日、日本上陸30周年を記念した、47都道府県ごとに異なるデザインのコレクションを各都道府県の店舗(一部店舗を除く)で発売する。「STARBUCKS DayTripステッカー」(各700円)/「STARBUCKS DayTripボトル&バッグセット」(各4,200円)○47都道府県の魅力をデザインに「STARBUCKS DayTripステッカー」(各700円)は、「STARBUCKS DayTripボトルをもって、日本中のスターバックスを旅しよう」をコンセプトに、47都