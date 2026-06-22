日本テレビでチュニジア戦解説サッカー北中米ワールドカップ（W杯）で1次リーグF組の日本は20日（日本時間21日）、メキシコ・モンテレイでチュニジアを4-0で撃破。勝ち点を4とし、決勝トーナメント進出に大きく前進した。元日本代表の本田圭佑が日本テレビ系で解説を務めたが、試合前の投稿が大反響となっている。日本は終始、チュニジアを圧倒した。W杯通算1000試合となるメモリアルマッチで、日本にとってW杯1試合最多となる