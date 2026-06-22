【モデルプレス＝2026/06/22】タレントのスザンヌが6月21日、自身のInstagramストーリーズを更新。ボーリング中の息子の姿を披露し、話題となっている。【写真】39歳美女タレント「息子さん大きくなってる」ボーリング楽しむ中1息子◆スザンヌ、中1の息子とボーリングへスザンヌは「引率のつもりが一緒にして本気になるのは私←」とコメントを添え、ボーリング中の息子の写真を投稿。写真には複数の子どもたちの後ろ姿が写っており