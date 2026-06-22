W杯日本―チュニジアサッカーの北中米ワールドカップは20日（日本時間21日）、グループF第2節の日本―チュニジア戦がエスタディオ・モンテレイで行われ、4-0で日本が勝利した。同戦では日本のユニホームをまとったメキシコ人ファンがガッツポーズで喝采を送っていた。まるで日本のホームかのような光景が広がった。熱戦から一夜明け、サッカー日本代表の公式Xが投稿したメッセージが反響を呼んでいる。日本代表は22日、「Mucha