【モデルプレス＝2026/06/22】お笑いコンビ・スピードワゴン井戸田潤の妻でモデルの蜂谷晏海が6月22日、自身のInstagramストーリーズを更新。子どもと一緒に食べた朝食を公開し、話題となっている。【写真】人気芸人の34歳美人妻「一口サイズになってて可愛い」朝食を半分こする1歳長男◆蜂谷晏海、朝食のフレンチトースト披露蜂谷は「おはよ」「フレンチトースト半分こ 母はまな板で失礼します」とつづり、朝食中の写真を投稿。細