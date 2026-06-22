公設秘書が総裁選や総選挙の中傷動画に関与していたという週刊文春の記事について、高市首相は全面否認しているが、国民に納得されているのか――。2026年6月22日放送の「グッド！モーニング」（テレビ朝日系）で佐々木亮太アナがANN世論調査の結果を報告した。秘書がオンライン会議で同席した「可能性は否定しない」佐々木アナは「選挙で他の候補者を中傷する動画の作成に秘書がかかわったとされる報道への高市総理大臣の説明につ