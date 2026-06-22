せとうち島フェスタ前回の様子（提供：香川県） 香川県の島を一度に楽しめるイベント「せとうち島フェスタ」が2026年7月20日の「海の日」に高松市のサンポート高松とデックスガレリアで開かれます。 瀬戸内海の島々をPRして観光につなげ、島同士や本土との交流を促進しようと、香川県が2014年から行っているものです。今回は、県内12の島や県立図書館など14のブースが出展します。 各ブースでは