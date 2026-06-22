チュニジア戦快勝で生まれた堂々の記録日本代表は現地時間6月20日、FIFA北中米ワールドカップ（W杯）グループFの第2戦でチュニジア代表と対戦し、4-0で勝利した。日本のW杯史上最速ゴールや1試合最多得点など多くの「初」が記録された試合で、ファンはもう一つの「初」に注目。「すごいなあ」「完璧すぎ」といった声が上がっている。日本は前半4分に鎌田大地が先制ゴール。これは日本にとって、W杯史上最速2018年ロシア大会コ