広島の玉村昇悟投手が２３日・巨人戦（マツダ）に先発する。今季初めて週頭を託され「しっかり勝てるように、なんとか粘り強くやっていきたい」と意気込んだ。今季の対巨人戦は２登板で計１１回を２失点。マツダの同戦は２２年４月７日から自身５連勝中と好相性だ。この日はマツダスタジアムの屋内練習場で調整し「キャベッジにはよく打たれてる」と警戒。５月１３日（福井）に一発を浴びた主砲を封じ、白星を呼び込む。