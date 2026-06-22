女優の見上愛と上坂（こうさか）樹里がダブル主演を務めるＮＨＫ連続テレビ小説「風、薫る」（月〜土曜・前８時）は２３日に、第６２話が放送される。その内容は…。（以下、ネタバレがあります。ご注意ください）りん（見上愛）と直美（上坂樹里）たちは、ツヤ（東野絢香）が働きながら看護科の授業を受けられるようにしてほしいと、院長の多田（筒井道隆）に頼み込む。条件付きで認められ、看護学生と一緒に受講できるように