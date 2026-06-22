ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャルホテル「ホテル近鉄ユニバーサル・シティ」のレストラン「イーポック」にて、ホテル開業25周年を記念したサマーブッフェ「25th Anniversary Celebration Dinner Buffet」を開催。さらにお盆期間の9日間限定で、家族連も気軽に楽しめバラエティ豊かなランチブッフェ「25th Anniversary Celebration Lunch Buffet」が実施されます☆ ホテル近鉄ユニバーサル・シティ「イーポック