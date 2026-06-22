Hey! Say! JUMPの山田涼介が、23日放送の日本テレビ系「『ザ！世界仰天ニュース』知らないとヤバい！危険生物スペシャル」（後9：00〜後9：54）に出演する。【番組カット】岩崎大昇も爽やかな装いで登場！スタジオでは、ゲストが生き物にまつわる体験をトークする。山田は小さい頃にバーベキューで起きた出来事を回想。カニを食べたところ、顔が2倍ほど腫れ上がったうえ「気づいた時には病院のベッドの上」だったと語り、スタ